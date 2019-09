Boban sul derby: "Da dirigente è diverso rispetto che da calciatore"

In merito al suo primo derby da dirigente, Zvonimir Boban ha dichiarato ai microfoni dell'app ufficiale del Milan: "Da dirigente è il primo Derby e sarà una emozione diversa ma comunque è sempre diversa in ogni Derby. Al termine della partita precedente al Derby si inizia a parlarne e a viverlo. Milano è una città che vive il Derby in maniera pazzesca, ognuno lo vive, anche chi non è interessato al calcio quando c’è il Derby lo vive come se fosse innamorato del calcio sempre e completamente. Da dirigente è diverso rispetto che da calciatore e sinceramente cerco di essere calmo e di vedere le cose con logica calcistica per migliorare tutti insieme".