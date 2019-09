Bobo Craxi: "Ieri il Milan ha perso per gli errori dei singoli. Mancano uomini di esperienza"

Bobo Craxi, grande tifoso milanista, ha rilasciato queste parole a Radio Sportiva dopo la sconfitta di ieri del Milan sul campo del Torino: "Il calcio non è una scienza esatta, ma i risultati lo sono. Quando si perde bisogna riflettere sui motivi e ieri sera il Milan ha perso per gli errori dei singoli, non ho trovato errori a livello di schema. In attacco hanno pesato gli errori di Piatek, in difesa quelli di Musacchio e di Donnarumma. Se però i risultati continueranno ad essere negativi bisognerà prendere dei provvedimenti nei confronti di Giampaolo. Il Milan è una squadra metà classifica, salvo miracoli. L'errore è aver scambiato i propri desideri con la realtà, sbaglio commesso dalla dirigenza. Negli ultimi 5-6 anni non si è lavorato sullo scheletro del gruppo, ad ogni stagione c'è un cantiere da ricostruire. Mi sembra comunque un po' presto per fare dei bilanci. Ieri abbiamo affrontato una squadra molto forte, robusta. Il Milan non ha chiuso la partita e si è ritrovato sotto, ma sconfitta col il Torino è immeritata. Squadra troppo giovane? I giovani ci sono in tutte le squadre, non ci sono alibi sotto questo punto di vista. Ci sono semplicemente giocatori bravi e altri meno bravi. Però è vero che mancano uomini di esperienza".