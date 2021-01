Bologna, Sabatini: "Il Milan non ci ha mai chiesto Svanberg"

Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montréal Impact, è intervenuto a SkySport24 e in merito alle voci su un interessamento del Milan per il centrocampista rossoblu Mattias Svanberg ha dichiarato: "Il Bologna lo vuole tenere. Massara non me l'ha mai chiesto. Ci sono tante società che lo seguono, ma il Milan non ce l'ha chiesto. I talenti del Bologna comunque non sono sul mercato, è una precisa indicazione del presidente Saputo.