Bonan: "Quando tornerà Ibra dovrà mettersi al servizio del Milan"

In merito al duello tra Milan e Inter, Alessandro Bonan ha dichiarato a SkySport24: "Il Milan non è la squadra più forte, la più forte è l'Inter se guardiamo la rosa. Ma il Milan ha una forza morale che ormai non sorprende più, è capace di affrontare momenti difficili, superandoli grazie al gruppo. Il Milan guarda sempre avanti e oltre a tutto, compresa l'assenza di Ibrahimovic. Lo svedese quando tornerà dovrà mettersi a disposizione di Pioli. Può essere utile, ma solo se si metterà al servizio della squadra. Prima era il Milan si metteva al servizio di Ibra".