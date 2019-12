Giacomo Bonaventura, intervistato da Milan TV, ha rilasciato queste parole su Mattia Caldara: "Mattia tornerà sicuramente ai suoi livelli. Per queste cose ci vuole tempo, anch'io quando mi sono operato il dottore mi ha detto che serviva tempo e pazienza. Questi periodi in cui non si gioca servono per diventare più forti a livello mentale".