Bonaventura: "Serve avere continuità, non c'è bisogno di cambiare tanto"

Intervistato da Milan TV, Jack Bonaventura ha detto la sua sul turnover: "Serve avere continuità di uomini. Il mister sta cercando di capire quali sono i giocatori che gli possono servire maggiormente per il suo modo di giocare. Avendo una partita alla settimana, non avendo le coppe, secondo me non c'è bisogno di cambiare tanto. Il mister mi sembra che stia trovando un'idea di gioco ben precisa e se la portiamo avanti con continuità penso che potremo migliorare di domenica in domenica".