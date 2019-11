Jack Bonaventura, intervistato da Milan TV, ha parlato così di Parma-Milan, prossima sfida dei rossoneri in Serie A: "Il Tardini è uno stadio difficile e il Parma gioca bene. Quando si va a giocare in trasferta in Serie A son partite difficilissime. Son convinto che la prepareremo bene. Il mister credo che prepari bene le partite dal punto di vista tattico".