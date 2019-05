Boniek su Piatek: "Al Milan è troppo isolato. Gli arrivano pochi palloni, Suso non cerca mai il cross"

Zbigniew Boniek, presidente della federacalcio polacca, è intervenuto a "Radio Anch’Io Sport" su Rai Radio Uno e su Piatek ha dichiarato: "In crisi? No, prima segnava davvero troppo (ride, ndr). Ora gioca al Milan ed è troppo isolato - riporta itasportpress.it -. Non solo lui, chiunque giocasse ora lì. Arrivano pochi palloni. Il Milan gioca in maniera strana. Suso non cerca mai il cross. Rientra e fa sempre lo stesso movimento, ormai lo sanno tutti che fa sempre quella cosa. Rientra dentro e prova a tirare sul secondo palo. L’attaccante ha bisogno di palloni. Piatek è un grande giocatore".