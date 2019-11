Bosnia-Italia, Donnarumma: "Gara difficile, bravi noi a renderla facile"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni rilasciate da Gigio Donnarumma al termine di Bosnia-Italia: "Quando Mancini disse che avrebbe voluto vincerle tutte, noi gli abbiamo creduto e ci abbiamo creduto. Si è visto stasera: non volevamo interrompere questa serie, e ci siamo riusciti. Non era una partita facile, siamo stati noi a renderla facile: merito della voglia di questo gruppo, che aiuta anche chi in campionato non sta andando benissimo e però viene qui con grande voglia di rialzarsi. Siamo una grande squadra, ma dovremo andare avanti pensando partita per partita".