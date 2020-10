Brahim Diaz a MTV: "Felice per il gol. Posizione preferita? Dove vuole il mister"

Brahim Diaz è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Sparta Praga:

Due gol in Europa League, è un bel momento per te: “Felice per il gol, la prestazione e i tre punti che tengono il Milan in testa al girone”.

Il feeling in campo: “Mi piace giocare dove mi mette il mister. Mi trovo bene con la squadra e con l’allenatore, sono felice quando scendo in campo e anche in allenamento”.

Ora vorrai segnare in Serie A… “Il mio obiettivo è di segnare per aiutare la squadra, poi se è un gol o un assist non cambia molto. L’importante è continuare a vincere”.