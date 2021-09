Brahim Diaz: "Mi sento responsabile ma ho bisogno della squadra per fare bene"

Brahim Diaz, intervenuto in conferenza stampa di presentazione del match di Champions League fra Milan e Atletico Madrid, a proposito del fatto che è diventato un leader della formazione rossonera, e sui tanti forti giovani che giocano in Italia, ha detto: “In Italia ci sono tanti talenti che stanno prendendo il volo. Non credo sia una tendenza solo dell'Italia. Io sento la mia responsabilità, ma da solo non posso andare da nessuna parte, ho sempre bisogno della squadra”.