Brambati: "Il Milan di Boban e Maldini non ha ottenuto risultati"

Per parlare anche delle ultime vicende in casa rossonera, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Ecco le sue parole: "Elliott è un fondo che non vuole vincere, ha puntato a spendere poco per rivenderlo a molto. E pensa che Gazidis sia il miglior amministratore per fare questo tipo di lavoro. Poi si è avvalso di Boban e Maldini, che non hanno avuto un grande risultato dal punto di vista tecnico. Ci sono stati grossi errori, che partono anche dalla gestione precedente. Ibrahimovic lo voleva già Gattuso, ma fu detto di no. Ora sembra che Ibra possa salvare la baracca, se fosse arrivato prima e fosse stato confermato Gattuso senza prendere Giampaolo, la situazione sarebbe diversa. Uno non si può inventare la professione di manager solo perché è stato un grande giocatore. E aggiungo: il calcio è legato ai risultati. Il Milan di Boban e Maldini non ha fatto risultati".