Brehme su Nagelsmann: "Bravo, ma non pronto per andare all’estero"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andreas Brehme ha parlato di Julian Nagelsmann, profilo accostato con una certa insistenza al Milan: "È un allenatore giovane, molto bravo, sta facendo strada. Ma per me non è ancora pronto per andare all’estero, ha solo 32 anni. Adesso da noi riprende il campionato, per fortuna. Vediamo come finirà la stagione il Lipsia; è terzo, si è qualificato ai quarti di Champions. Insomma è una squadra in ascesa. Ma le esperienze all’estero sono diverse".