Al termine del successo per 3-1 contro la Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn il gioiellino del Brescia Sandro Tonali: "Le voci di mercato? Entro in campo come la prima volta che giocai ad Avellino, perché se ti lasci trascinare dalle voci diventi un giocatore normale e non voglio esserlo".