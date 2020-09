Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha parlato di Locatelli. Queste le sue parole: "Locatelli? Nelle società alcune volte non si crede fino in fondo ai giovani. Al Milan non aveva soddisfatto i dirigenti ma ora ha ritrovato maturità e convinzione come ad inizio carriera. Adesso va messo in un contesto superiore.