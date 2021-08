Bucciantini: "Acquisti come Giroud elevano sia la squadra che l'ambiente del Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato di Giroud. Queste le sue parole: "Giroud trova una squadra che ha digerito un modo di giocare, questo per un centravanti è sempre un vantaggio. E' un giocatore a cui non si deve insegnare niente, che porta esperienza ed è abituato a vincere. Questi acquisti elevano non solo la squadra in campo ma tutto l'ambiente"