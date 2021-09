Bucciantini: "Il Milan è cresciuto e ha dimostrato di essere più vicino a certi avversari"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Se ad Anfield non hai mai giocato è naturale che subisci certe dinamiche. Il Milan è poi cresciuto e ha dimostrato di essere più vicino a certi avversari. Il Milan ha sei grandi partite in Champions sia per valore che per forza e queste partite devono farlo sentire più vicino al valore degli avversari"