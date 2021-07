Bucciantini: Pioli ha sempre giocato con una punta che facesse giocare bene anche gli altri"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha commentato l'arrivo di Giroud al Milan. Queste le sue parole: “Pioli ha sempre giocato con una punta che facesse giocare bene anche gli altri. Ibrahimovic anno scorso ha giocato 19 partite su 38, esattamente la metà e quest’anno c’è anche la Champions. Io penso che sia serio da parte del Milan aver imparato dall’errore di Mandzukic anno scorso, puntando quindi ad un giocatore che ti dia la personalità e carisma di Zlatan quando è assente, ma deve essere in forma. Io penso che il Milan giocherà ad una punta e costruirà poi intorno la squadra e per ora le operazioni fatte fino ad oggi sono tutte giuste. La differenza è che quest’anno chi giocherà sarà sempre una grande prima punta, Ibrahimovic o Giroud. Anno scorso quando il Milan girava, non ti accorgevi dell’assenza di Ibrahimovic, ma quando è andato in difficoltà per infortuni o qualcuno mezzo spremuto e ci mettevi altri, lì con la palla non ci arrivavi più"