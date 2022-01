Buffon: "Qatar impossibile per me. Per i portieri sono forti..."

Gigi Buffon, che oggi compie 44 anni, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul suo futuro: "Ho sempre parlato del Mondiale per proteggermi da chi si chiedeva “ma Buffon, perché continua?”. In realtà continuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile. È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini. Ci siamo sentiti solo tre anni fa, ma è corretto scelga come ritiene più adatto, anche per proteggere il gruppo. E poi i portieri sono forti".