Buriani "Il derby di Coppa potrebbe far guarire una della due squadre dall'attuale torpore"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Ruben Buriani ha parlato del derby di questa sera. Queste le sue parole: "Il derby sarà una partita importantissima per entrambe le squadre. Sia Milan che Inter hanno pareggiato o perso partite che potevano vincere agilmente. La partita di questa sera sarà una gara importante per guarire dal torpore attuale, al di là del valore che ha per la città"