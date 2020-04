Cacia: "Nel 2006 Juventus, Inter e Milan erano interessate a me"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport Daniele Cacia, attaccante celebre della serie cadetta, ha ripercorso la sua carriera svelando un aneddoto legato al suo passato e che avrebbe potuto cambiare la sua storia. Queste le sue parole: "Un treno l’ho perso nel 2006, con il Piacenza in B. Ero in testa alla classifica marcatori con 14 gol. Juventus, Inter e Milan erano interessate a me, ma la sfortuna mi voltò ancora le spalle: frattura del malleolo e il titolo di capocannoniere lo vinse Del Piero, mica uno qualsiasi. Però ho sempre preferito essere un big in serie B che uno qualunque in Serie A".