Calabria a MilanTv: "C'è un po' di amaro in bocca perchè potevamo strappare un risultato positivo. E' stata una bellissima partita"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Davide Calabria ha parlato nel post partita di Liverpool-Milan. Queste le sue parole:

Sulla partita.

"E' stata una partita difficile in un campo difficile ma bellissima. Per molti di noi era la prima partita in Champions e loro sono una grande squadra. Siamo stati bravi a ribaltarla e poi è stata una questione di dettagli, alcuni sono andati a nostro favore mentre altri sono andati a loro favore"

Sull'atmosfera e il livello del Liverpool.

"Il livello di queste partite è altissimo. Il ritmo inglese è elevatissimo e in campionato non c'è. Ci sono state tante emozioni e tanti gol. Per alzare il nostro livello queste partite servono"

Sul risultato.

"Ci lascia un po' di amaro in bocca perchè potevamo strappare un risultato positivo. Il Liverpool è' tra le squadre più forti del mondo e i complimenti vanno a loro che hanno una qulità e un livello incredibile. Siamo contenti, siamo all'inizio e non vediamo l'ora di continuare questo percorso"

Sul sogno di giocare la Champions col Milan.

"Quello che dico è di rincorrere sempre i propri sogni. Ci possono essere ostacoli ma l'importante è crederci sempre. Giocare queste partite è il sogno di ogni bambino. Mi auguro sia la prima di tante"