Calabria a MN: "Potevamo concretizzare qualcosa in più ma il pari è giusto. Migliorati in difesa, ci manca l'ultimo passaggio"

Davide Calabria ha parlato in mix zone, queste le dichiarazioni raccolte da MilanNews.it: "Sicuramente potevamo concretizzare qualcosa in più. Il Napoli sta davanti a noi, è pronta a vincere il campionato da anni e noi siamo ancora in costruzione, siamo giovani e abbiamo tenuto testa al Napoli. Loro hanno avuto le loro occasioni ma il pareggio è stato giusto. Siamo migliorati molto in fase difensiva, ora ci manca l’ultimo passaggio, il fatto di concretizzare. Piatek ci può aiutare, ci vorrà tempo perché si possa ambientarsi, stare in una grande squadra come il Milan non è mai facile ma ci può dare una grossa mano. Da quando è arrivato Gattuso siamo stati bene a livello fisico quasi sempre, questo ci manca meno”.