Calabria: "Al Milan c’è una base solida, avverto la fiducia del club"

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Davide Calabria ha parlato anche del suo momento personale: "Avverto la fiducia del club, ora al Milan si lavora con più serenità. Dopo il lockdown probabilmente ci hanno sottovalutato, poi abbiamo fatto un grande lavoro durante la preparazione estiva. Ma la cosa più importante è stata continuare il lavoro che abbiamo iniziato l’anno scorso. Dare continuità ad un progetto è molto importante specie in una squadra come il Milan dove bisogna avere una base solida. I risultati sul campo hanno dimostrato che questo è fondamentale". Calabria ha alzato il livello delle sue prestazioni: "A cosa è dovuto questo scatto? Al fatto di percepire calma generale sia in società che in spogliatoio. In questo momento c’è una base solida, c’è fiducia da parte di tutti, a cominciare dalla dirigenza sino ad arrivare al mister. Non ho attraversato un periodo positivo l’anno scorso però non mi sono lasciato abbattere, e ho continuato a lavorare senza smettere. Adesso sono contentissimo, ma è solo l’inizio sia per me che per la squadra".