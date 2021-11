Calabria chiede aiuto ai tifosi: "Domani dovranno essere il nostro 12° uomo in campo"

Davide Calabria ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su cosa significa per un giocatore cresciuto nel Milan giocare la Champions League a San Siro: "Significa tanto. Ho lavorato tanto per arrivare fino a qui. Mi auguro ci sia tanta gente allo stadio perchè è il dodicesimo uomo in campo e speriamo di fare una grande partita per la felicità dei nostri tifosi".