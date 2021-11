Calabria: "Non chiederò mai al mister dove farmi giocare. Posso aiutare in più ruoli se serve"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Porto, Davide Calabria ha parlato della sua collocazione in campo. Queste le sue parole: "Non chiederò mai al mister dove farmi giocare, credo sia il suo compito e posso aiutare in più ruoli se serve. Sicuramente, giocare sempre nella stessa posizione è una cosa positiva, prendi le misure, acquisti fiducia e lavori meglio con i compagni. È una cosa positiva secondo me".