Calabria: "Non meritiamo questa classifica in Champions League"

Alla vigilia del match contro il Porto, Davide Calabria ha parlato così in conferenza stampa del diverso rendimento del Milan in campionato e in Champions League: "Penso che ci siano stati episodi che hanno portato ad avere questa classifica. Non meritiamo questa classifica ma è così. Ci sono potenzialità per fare bene domani. In campionato è merito del lavoro di tutti i giorni e del fatto che crediamo nelle nostre capacità. Proveremo a dimostrarlo anche domani".