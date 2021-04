Calabria: "Normale che Ibra dica che voglia rimanere per sempre, il blasone del Milan è riconosciuto da tutti"

Durante la sua intervista a Sky Sport il terzino rossonero Davide Calabria ha commentato così le parole di Zlatan Ibrahimovic, che fresco di rinnovo di contratto ha detto di voler rimanere in rossonero per tutta la vita: "Il blasone che ha il Milan nel mondo del calcio è riconosciuto da tutti, penso sia una cosa fantastica che un giocatore come Ibra dica questo ma è anche normale, perché che ci sono poche squadre grandi come il Milan, è ovvio che un grande giocatore voglia finire la carriera nel migliore dei modi in una squadra come il Milan".