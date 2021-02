Calabria: "Prendo spunto dalla mentalità di Kobe: era un esempio per me"

Intervenuto in esclusiva sul canale Twitch dei rossoneri, Davide Calabria ha voluto ricordare anche il grande Kobe Briant, in risposta ad un messaggio registrato da Danilo Gallinari, altro grande protagonista del Live andato in onda poco fa. Il giovane terzino rossonero ha voluto così ricordare l'uomo e il professionista esemplare che, Kobe, rappresentava agli occhi del mondo intero, a poco più di un anno dalla tragica scomparsa del cestista americano. Ecco i pensieri di Calabria a riguardo: "La sua scomparsa mi aveva molto toccato. Ero a cena con la mia ragazza, siamo dovuti andare via perché mi veniva da piangere. Riguardando i video ho pianto due-tre giorni di fila. Mi ero affezionato, poi lui era legato all’Italia. Nel negativo ho cercato di tirare fuori il positivo cercando di imitarlo prendendo la sua mania nel lavoro. La “Mamba Mentality” che aveva lui… Ho cercato di prendere il più possibile. È stata un’ispirazione, mi ha aiutato. Mi ha toccato veramente. Non sono uno molto emotivo, quella tragedia lì mi ha toccato abbastanza. Riguardando i video ho apprezzato ancora di più la sua mentalità, ancora oggi provo a fare quello che faceva lui".