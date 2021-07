Calabria su Ibrahimovic: "È un fuoriclasse. Averlo o non averlo ti cambia la vita"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni de 'Il Giornale' Davide Calabria ha parlato di tante tematiche tra cui Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibra è un fuoriclasse. Averlo o non averlo ti cambia la vita. Noi siamo stati bravi a reggere tutto il tempo in cui è rimasto fuori: abbiamo dovuto cambiare la costruzione del gioco. Fosse rimasto in campo anche nel ritorno non so come sarebbe finita.."