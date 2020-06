Calcagno: "Il comportamento dei giocatori per la ripartenza ci rende orgogliosi"

Umberto Calcagno, vice presidente dell'AIC e candidato alla successione di Tommasi come presidente, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: "Abbiamo creduto fino in fondo alla possibilità di ripartire. Esserci riusciti ci dà fiducia per gestire ciò che dobbiamo ancora affrontare. Abbiamo dimostrato responsabilità nei confronti del sistema e nonostante qualche preoccupazione, alla fine tutti sono stati contenti di ripartire. E' stato un comportamento che ci ha reso orgogliosi. E anche sugli orari, la mediazione con la Lega è stata giusta".