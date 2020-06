Calcio ma non solo, gli investimenti di Ibra: "Vuole vincere, il nostro cavallo con lui al top"

Vincere sempre, a prescindere dall'ambito. Questo il pensiero di Zlatan Ibrahimovic, un concetto non solo legato al mondo del pallone. La Gazzetta dello Sport, infatti, dedica uno spazio alle attività extra calcio dello svedese del Milan, in questo caso alla passione nata per i cavalli. "E’ iniziato tutto un po’ per caso - ha raccontato al quotidiano svedese Expressen Michol Del Signore, che dal 2017 è comproprietaria con l'attaccante di Grande Dieni, una baia olandese di 9 anni che si è messa in evidenza in alcuni concorsi nazionali e internazionali di salto ostacoli -. Quando Zlatan ha iniziato a investire in immobili in Italia, ha conosciuto la mia famiglia. Siamo diventati amici, abbiamo iniziato a parlare della mia attività e ci è venuta l’idea di investire insieme in un cavallo. Così nel 2017 abbiamo acquistato Grande Dieni. Zlatan si è interessato molto rapidamente, ha un ruolo importante e mi supporta molto. Il progetto è portarla al top, per poi venderla".