Calhanoglu a MTV: "Mi trovo molto bene con Suso. La squadra è sulla strada giusta"

Hakan Calhanoglu, intervistato da MilanTv, ha parlato del momento della squadra e del suo affiatamento con Suso: “Tutti vogliamo fare bene. Voglio ritrovare le mie punizioni, che mi mancano da tempo. Quando sono arrivato in Italia ho cambiato il mio gioco, perché qui è cambiato spesso tanto. Le punizioni? È un mio marchio di fabbrica, mi hanno conosciuto in tanti per quello. Quando c’è una punizione, decidiamo io e Suso. Ci capiamo, stiamo bene in campo insieme. So che quando arriva una sua palla, possiamo fare qualcosa di importante. Io credo che siamo sula buona strada, perché la mentalità è positiva. Ma per fare bene, c’è bisogno di tempo. Piatek è un grande attaccante, e i suoi gol arriveranno. Mi piace giocare con lui perché è forte”