Camoranesi: "Gattuso? E' l'uomo giusto per il Milan, è un giovane maturo"

Intervenuto a DAZN dopo Spal-Milan, Mauro German Camoranesi, ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana, ha dichiarato sul Milan: "Non si può dire che sia stata un'annata negativa. C'è una base da cui ripartire. Nonostante le difficoltà, il rendimento della squadra è stato positivo. Gattuso? E' l'uomo giusto per il Milan, lo ha dimostrato superando diversi momenti difficili. Ha saputo gestire bene le situazioni, è un giovane maturo".