Campoccia: "Cerchiamo larga maggioranza per il Presidente, c'è la candidatura di Casini"

Il vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia, all'uscita dall'Assemblea di Lega a Milano, ha parlato delle tematiche dell'incontro e dell'elezione del prossimo presidente che succederà a Dal Pino: "Una larga maggioranza è quello che si deve porre questa lega in termini di rappresentazione di se stessa. Serve compattezza, maturità e consapevolezza che il calcio sta soffrendo per il covid, questa guerra di certo non aiuterà nel breve termine a guardare con positività un'economia che deve rilanciarsi. Noi abbiamo anche un ruolo sociale che impone di dare anche un esempio alla società".

Ci sono candidati con limitazioni o non ammissibili?

"Noi non abbiamo nessun regolamento all'interno della Lega, non possiamo far altro che gioire del fatto che importanti autorità del paese guardino la Lega come un'opportunità per dare un servizio allo stato. La speranza è che al nostro interno si riescano a creare meccanismi civili per cercare di arrivare ad una soluzione di larga maggioranza e che ci profili in maniera composta e ragionata per i prossimi due anni".

Quali sono i nomi in campo?

"Non saprei, l'assemblea in questo momento ha fatto ragionamenti di processo, nessuna valutazione sulle persone. Aspettiamo che la prossima settimana si compongano delle posizioni per creare una larga maggioranza. L'11 dovrebbe essere la data giusta, per chiudere prima del 24 che è il termine ultimo".

A che punto siamo per lo statuto?

"Stiamo lavorando, ci sono tempi stretti e dobbiamo farcela. La Lega deve guardare avanti, dobbiamo guardare i punti di riferimento come la Premier".

L'avvocato Casini ha presentato la sua candidatura?

"Ha dato la disponibilità che aveva promesso, in un contesto di presentazione con altre possibili candidature. E' stata una presentazione di educazione istituzionale, ma vediamo l'11 il da farsi".

E' stato trattato il tema Superlega?

"Non ne abbiamo parlato per fortuna. La griglia mi sembra già piena di carne e rischiamo di bruciare".