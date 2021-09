Capello entusiasta: "Era tanto tempo che non vedevo un Milan così"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, si è così espresso a Radio Rossonera su Milan-Lazio: "Era tanto tempo che non vedevo un Milan così. La squadra ha tutto: personalità, qualità di gioco, velocità, intenzione di attaccare costantemente gli avversari. E lo ha fatto contro una Lazio che ha comunque giocatori di qualità, esperti, una squadra sempre difficile da battere. Ieri contro questo Milan non c'è stato proprio niente da fare. Bisogna fare i complimenti a Pioli, sia per come ha messo la squadra in campo che soprattutto per la crescita dei suoi giocatori. Il primo tempo di Leao è stato strepitoso, era imprendibile. Su quella fascia insieme a Theo Hernandez sono devastanti per velocità, tecnica e dribbling. Il rientro di Ibra è stato molto bello: il suo gol sembra facile dopo l'azione di Rebic, ma il movimento che fa per trovarsi da solo davanti alla porta è perfetto, era al posto giusto nel momento giusto. Un altro giocatore avrebbe probabilmente aspettato la palla da un'altra parte".