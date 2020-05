Capello risponde a Chiellini: "Il calcio si gioca e non si racconta"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sulle discussioni tra Chiellini e il duo Balotelli-Felipe Melo. Queste le sue parole: A me hanno chiesto tante volte di scrivere un libro quando ero in Inghilterra. Mi hanno anche offerto cifre notevoli, ma ho sempre detto di no. Non mi piace leggere certe cose. Per me il calcio si gioca, non si racconta".