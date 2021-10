Capello su Leao: "Fa la differenza, ma certe volte mi fa arrabbiare..."

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport su Leao: "La gestione di un giocatore è fondamentale. Leao ha una pontenzialità enorme, ha visione di gioco e qualità. Lui si sottovaluta: lui fa la differenza per qualità, tecnica e visione di gioco. Vede dove passare la palla, di esterno, filtranti che altri non vedono: potrebbe davvvero diventare un crack assoluto, ma deve convincersi di questa cosa; certe volte è un po' giocherellone e mi fa arrabbiare qualche volta...".