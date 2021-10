Capuano: "Euro 2028 ultima chiamata per spingere sulla realizzazione di nuovi impianti"

l giornalista Giovanni Capuano si espresso in merito alla candidatura dell'Italia ad ospitare Euro 2028 attraverso il proprio profilo Twitter: "L’Italia correrà per organizzare l’Europeo di calcio nel 2028. A occhio è l’ultimissima chiamata per spingere sulla realizzazione di nuovi impianti, magari favorendo i privati senza mettergli bastoni tra le ruote. Sarebbe già un ottimo risultato".