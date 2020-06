Caressa: "Il Milan non è il Lipsia, è una realtà diversa in cui i tifosi sono abituati a altri scenari"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato del Milan che verrà. Queste le sue parole: "Con tutto il rispetto per Kalulu, giocatore che non conosco tantissimo ma di cui mi hanno parlato bene, giocare a San Siro sarà difficile e lì cominceranno i guai. Il Milan non è il Lipsia o lo Schalke 04, è una realtà diversa e i tifosi del Milan sono abituati a altri scenari. Non si può prendere un modello e piazzarlo in un mondo completamente diverso. Questa idea per il Milan può funzionare o al contario portare ad una crisi dirigenziale."