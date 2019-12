Carminati su Ibra: "Il suo raggio d’azione può essere limitato, ma lui se sta in area si fa sentire"

Ivan Carminati, preparatore atletico che ha lavorato con Ibrahimovic ai tempi dell'Inter, ha parlato così a Tuttosport dell'attaccante svedese: "Io posso parlare del giocatore che ho avuto all’Inter: un grande professionista, un grande leader che ti aiuta nei momenti decisivi come ha fatto con noi. Quando abbiamo vinto lo scudetto a Parma, quella settimana non si era allenato per un problema al ginocchio, ma è entrato mezz’ora dalla fine e ha cambiato la partita, segnando due gol, facendoci vincere lo scudetto. Naturalmente parlo di un Ibrahimovic di anni fa… Ma un giocatore come lui non cambia, con l’età credo abbia imparato a gestire le sue forze. Con l’età cambia il discorso legato alla rapidità e alla velocità, per forza di cose si perde qualcosa. Ma Zlatan è un’animale d’area di rigore, col fisico che ha, con l’attenzione che ha sempre avuto nel prepararsi al meglio credo possa dire ancora la sua. Il suo raggio d’azione può essere limitato ma lui se sta in area si fa sentire. Lo ha dimostrato anche negli Stati Uniti. Ha fatto dei gol molto belli, dove bisogna essere capaci a farli, di grossa qualità…".