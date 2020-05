Carraro: "Bisogna ripartire. Altrimenti le persone si abituano all'assenza del pallone..."

Intervista rilasciata al quotidiano Libero da Franco Carraro, ex presidente della FIGC. Carraro nel corso del botta e risposta s'è complimentato con l'attuale Presidente Gravina per come sta gestendo la vicenda: "Ha gestito con lucidità l’emergenza, come dimostrano due azioni molto positive. La prima: non

ha dimenticato qual è la ragione dell’organizzazione di cui fa parte, cioè dar vita alle partite, e quindi che fosse giusto aspirare alla ripresa. La seconda: ha chiesto e ottenuto che il consiglio federale possa decidere il formato dei campionati. E poi ha ottenuto la riduzione dei tempi per i ricorsi dei club a poco più di un mese".

Carraro ha poi spiegato per quale motivo, a suo avviso, è importante ripartire: "Se non si dovesse ripartire, bisognerebbe affrontare il buco economico, ma anche l’effetto collaterale, cioè che le persone si possano abituare all’assenza del pallone. Se lasciamo che guardino i film o il calcio straniero, il movimento italiano rischia di perdere forza. Per questo non ho capito il rifiuto aprioristico di alcune squadre".