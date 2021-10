Casarin sul CorSera: "Il rigore, se concesso per contatti di gioco limitati, è solo un regalo"

"Tocchi di mano: febbre del gol dietro il regalo dei rigorini" è il titolo della rubrica a cura dell'ex arbitro Paolo Casarin, presente stamani sulle pagine del Corriere dell Sera: "Qualche anno fa siamo passati alla strepitosa idea di abbattere l’involontarietà nei tocchi di mano in area di rigore, con lo scopo evidente di penalizzare ulteriormente la difesa e, con i «rigorini», di aumentare i gol. Alla fine della stagione 2019-20 i rigori concessi furono 187 rispetto al dato medio precedente di 120 , i gol 3,03, i falli 26,9. Il rigore è il risarcimento per un gol irregolarmente impedito, se si concede per contatti di gioco limitati è solo un regalo. Per ritornare alla massima punizione vera, ci vorrà tempo. Sperando che non ritorni alla Fifa la febbre del gol".