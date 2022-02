Casini: "Io presidente della Lega A? Nessuno mi ha cercato. E comunque non sarei disponibile"

C'è anche Pier Ferdinando Casini nella lista dei nomi venuti fuori nelle ultime ore come possibile nuovo presidente della Lega Calcio. Un'ipotesi, quest'ultima, smentita dallo stesso ex presidente della Camera: "Non esiste - ha sottolineato Casini al cronista del Corriere dello Sport - nessuno mi ha cercato e oltretutto non sarei mai disponibile. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto di interessi essendo un accanito e per niente obiettivo tifoso del Bologna". Giornata importante oggi a Milano, con l'Assemblea di Lega in corso di svolgimento e le tante tematiche di rilievo.