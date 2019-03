Ceccarini: "Milan al lavoro per i rinnovi di Abate, Zapata, Suso e Donnarumma"

Intanto cominciano a delinearsi gli scenari anche per il Milan. Il terzo posto in classifica sta dando grande fiducia. Leonardo e Maldini sono molto attivi anche sui rinnovi. Sono 4 i tavoli aperti in questa fase della stagione. Due sono più urgenti e riguardano Abate e Zapata. Poi ci sono Suso e Donnarumma. Il Milan, oltre ad allungare il contratto allo spagnolo, vorrebbe anche provare a togliere la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Infine Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021. I contatti vanno avanti da tempo e probabilmente al termine della stagione si entrerà nel vivo della trattativa per definire il nuovo accordo. Per l’attacco i rossoneri continuano a insistere per Saint Maximin del Nizza.