Cecchi Gori sul Milan: "Pioli sta ottenendo il massimo dai giocatori che ha"

MilanNews.it

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina dal 1993 al 2001, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del campionato di Serie A: "Fortunatamente è molto aperto. L’Inter se avesse tenuto Lukaku lo avrebbe vinto a mani basse, adesso resta la favorita, ma non ci sono certezze. Se ritrovasse Correa le cose potrebbero migliorare, è un giocatore che può fare la differenza in qualche partita. Poi c’è il Napoli di De Laurentiis: ha un campione come Osimhen, un grande centravanti che può migliorare ancora e secondo me è superiore anche a Vlahovic. Il Milan si arrabatta come può e il mio amico Pioli sta ottenendo davvero il massimo dai giocatori che ha. Vedremo".