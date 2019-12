Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Stefano Cecchi ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Le pagine migliori di questo giocatore l'Inter le ha già lette sette anni fa. Non so che giocatore ci restituisca tutto questo tempo, ere geologiche nel calcio. La MLS è un campionato non allenante"