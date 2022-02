Ceferin e il mercato: "Si è andati oltre con gli stipendi. Serve un calmiere sui trasferimenti"

Nel corso della lunga intervista al Journal du Dimanche, il numero uno di UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato anche del nuovo Financial Fair Play e di mercato. "La legislazione dell’Ue sulla concorrenza non consente un tetto salariale fisso, ma è chiaro che con gli stipendi si è andati troppo oltre e che la crisi per la pandemia ha reso la situazione ancora più insostenibile. Sul mercato dei trasferimenti è ormai necessario un calmiere".