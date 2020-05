Ceferin: "Il calcio non è cambiato con la guerra e non cambierà con il Coronavirus"

Intervenuto ai microfoni del Guardian, il presidente della UEFA ha parlato dei possibili cambiamenti del calcio dopo l'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Non penso che niente cambi per sempre. È una nuova esperienza e quando ci libereranno di questo sanguinoso virus le cose torneranno alla normalità. Il calcio non è cambiato dopo la prima o seconda guerra mondiale, e non cambierà nemmeno a causa di un virus. La gente ha detto molte volte che il mondo non sarà più lo stesso. Questo può essere vero, ma il mio punto di vista è perché non pensare che il mondo sarà migliore dopo questo virus? Perché non pensare che saremo più intelligenti o finalmente capiremo quanto siamo fragili, quanto non siamo protetti? Quindi, ci sono sempre lezioni da imparare".