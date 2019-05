Cerruti: "Bakayoko? Non vale 35 milioni e poco professionista, eviterei il riscatto"

Alberto Cerruti è intervenuto sulle frequenze di MC Sport nel corso di 'Live Show'. Questo il suo pensiero sul rossonero Tiémoué Bakayoko.

Bakayoko e Gattuso si sono chiariti. Vedremo ancora in campo il centrocampista?

"È un compromesso, bisogna vedere se il fine giustifica i mezzi. Bakayoko garantisce qualcosa in più rispetto a Biglia, che è anche infortunato. Se dà la disponibilità potrebbe giocare, poi a fine stagione le strade si divideranno. Non lo riscatterei in primi perché non vale 35 milioni e poi perché ha dimostrato di non essere un professionista serio. Il Milan deve comprare giocatori, basta prestiti, servono uomini di proprietà che si sentano parte integrante del progetto".